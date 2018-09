Frankfurt/Main (dpa) - Der Versandhändler Neckermann ist nicht mehr zu retten. Am Donnerstag sprang bei dem insolventen Traditionsunternehmen der letzte Interessent ab, wie die vorläufige Insolvenzverwaltung in Frankfurt mitteilte.

Damit wird das einstmals erfolgreiche Unternehmen 62 Jahre nach seiner Gründung zum 30. September geschlossen. Das von Josef Neckermann gegründete Unternehmen nimmt damit das gleiche Schicksal wie vor drei Jahren die ehemalige Arcandor-Konzernschwester Quelle.

Die meisten der rund 2000 Beschäftigten am Stammsitz Frankfurt und in Sachsen-Anhalt sind damit ab der kommenden Woche arbeitslos. Über die österreichische Tochter Neckermann.at läuft ein gesondertes Insolvenzverfahren. Nur eine kleine «Rumpfmannschaft» soll in Frankfurt die Arbeiten zur Abwicklung des Unternehmens begleiten.

Am Montag werde vom Amtsgericht Frankfurt voraussichtlich das ordentliche Insolvenzverfahren eröffnet und mit der Verwertung des restlichen Vermögens begonnen, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Joachim Kühne. Zu den noch vorhandenen Werten gehörten Markenrechte, Internet-Adressen und die Kundenliste.

Der potenzielle Investor habe wie zahlreiche andere Interessenten zuvor letztlich abgewunken, sagte Kühne. Der finanzielle Aufwand sei wegen des lange Jahre entstandenen Investitionsstaus im zweistelligen Millionenbereich zu groß gewesen. Dem letzten, erst kurzfristig eingesprungenen Interessenten habe letztlich die Zeit zur Prüfung auch kartellrechtlicher Fragen gefehlt. «Der Markt hat entschieden, dass dieses Unternehmen nicht mehr zu retten war. Vollprofis haben sich das Unternehmen angesehen und festgestellt, dass die Kosten für ein Durchstarten viel zu hoch gewesen wären.»

Nach Meinung von Experten hat der klassische Katalogversand Neckermann den Wandel zum Internetversender nicht gepackt. Zahlreiche Eigentümer- und Managementwechsel haben wichtige Investitionen zum Beispiel in die Informationstechnologie verhindert. Zuletzt hatte der US-Investor Sun Capital weitere Geldspritzen abgelehnt und das Unternehmen in die Pleite entlassen. Gerettet werden konnte lediglich die auf Übergrößen spezialisierte Tochter «Happy Size», die mit 80 Arbeitsplätzen an den Konkurrenten Klingel aus Pforzheim verkauft wurde.

Nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi werden ab der kommenden Woche nur noch knapp über 100 Menschen bei Neckermann arbeiten, um das Unternehmen sauber abzuwickeln. Ein Ausverkauf sei nicht geplant, die restlichen Waren gingen an Großabnehmer, sagte der Frankfurter Gewerkschaftssekretär Wolfgang Thurner. Bereits in den vergangenen Wochen waren Produkte mit hohen Rabatten an die Kunden gebracht worden. Viele Artikel erscheinen auf der Internet-Seite bereits mit dem Vermerk «ausverkauft». Laut Insolvenzverwalter Kühne wird noch so lange ausgeliefert, wie Waren über die Seite bestellbar sind.

Eine noch unbekannte Zahl von Beschäftigten muss sich neue Arbeit suchen. Die Arbeitsagentur hatte ihre Daten bereits in der vergangenen Woche aufgenommen, damit ihre Ansprüche nicht verloren gehen. Genaue Zahlen liegen nach Angaben einer Sprecherin der Regionaldirektion Hessen noch nicht vor.

Problematisch ist der Umstand, dass anders als bei der Drogeriekette Schlecker viele Neckermann-Beschäftigte aus einem Gebiet, dem nahen Frankfurter Umland, kommen. Die hessischen Agenturen haben zwar rund 2500 sozialversicherungspflichtige Jobs in Logistik- und Verkehrsberufen in ihrer Datei und auch im Handel sind über 3000 Stellen unbesetzt. «Diese Zahlen sind aber hessenweit. Es kommt jetzt auch auf die Flexibilität der Leute an», sagte die Sprecherin.

Große Logistikzentren mit Personalbedarf lägen beispielsweise in Ost- und Nordhessen. Bereits auf der ersten Jobbörse bei Neckermann hatten Amazon und weitere Logistiker wie die Deutsche Post um Fachkräfte geworben. Chancen könne auch der erhöhte Personalbedarf der Logistiker in der Vorweihnachtszeit eröffnen, sagte die Sprecherin weiter. Die Chancen auf eine Übernahme in einen unbefristeten Job seien immer gegeben.

In den Neckermann-Büros und -Hallen herrschte am Donnerstag erst einmal Endzeitstimmung. «Viele haben sich schon voneinander verabschiedet. Es war sehr emotional», berichtete Betriebsratschef Thomas Schmidt, der mit seinen Kollegen auch zu einer letzten Betriebsratssitzung zusammengekommen war. Viele Arbeitnehmer haben nahezu ihr ganzes Berufsleben bei dem Versandhandel bestritten.