Nürnberg (dpa) - Mit einer Schweigeminute wollen Mitarbeiter von Arbeitsagenturen und Jobcentern in ganz Deutschland morgen ihrer in Neuss getöteten Kollegin gedenken. Das sagte das Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt. Die Sachbearbeiterin war gestern von einem Arbeitslosen erstochen worden. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Mord. Alt kritisierte, dass in sozialen Netzwerken und Internetforen diskutiert werde, ob der Täter zu Recht gehandelt haben könnte. Das sei beschämend.

