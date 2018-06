München (dpa) - Das Münchner Krankenhaus Rechts der Isar hat Auffälligkeiten bei der Vergabe von Organspenden eingeräumt. Eine interne Arbeitsgruppe habe im August 163 Lebertransplantationen untersucht und bei einzelnen Fällen Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Das sagte der Ärztliche Direktor Reiner Gradinger am Donnerstag. Nach Abschluss der Untersuchung seien die Ergebnisse am 24. August an die Bundesärztekammer und die Staatsanwaltschaft München weitergeleitet worden. «Wir haben insbesondere Unstimmigkeiten bei Angaben zur Dialyse sowie bei Laborwerten festgestellt», sagte Gradinger.

Das bayerische Wissenschaftsministerium hat nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf absichtliche Manipulationen von Patientendaten in der Klinik. Die Staatsanwaltschaft prüft noch einen Anfangsverdacht.

Klinikum Rechts der Isar