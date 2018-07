London (dpa) - Fünf Jahre nach dem letzten «Harry Potter»-Band erscheint heute ein neues Buch der britischen Erfolgsautorin Joanne K. Rowling. Der Roman «Ein plötzlicher Todesfall» ist ihr erstes Buch für Erwachsene. Es kommt in Großbritannien, den USA und Deutschland gleichzeitig auf den Markt, in Frankreich einen Tag später. Am Abend will Rowling ihr Buch in London vorstellen. Der sozialkritische Roman spielt in einer englischen Kleinstadt, in der es nach dem Tod eines Gemeinderats zu heftigem Streit kommt.

