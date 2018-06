München (dpa) - In München ist der große Ansturm auf das neue Buch der «Harry Potter»-Erfinderin Joanne K. Rowling am Erscheinungstag zunächst ausgeblieben.

Vor einer der größten Buchhandlungen am Marienplatz gab es keine Schlange, niemand habe vor dem Laden gewartet, wie ein Sprecher der Buchhandelskette Hugendubel sagte: «Kein Vergleich mit Harry Potter». Die Bücher hätten wegen der strengen Geheimhaltungsauflagen des Verlages erst um 9.00 Uhr überhaupt ausgepackt werden dürfen. Daher hätten die Verkäufer das Buch erst einmal selbst querlesen müssen, um ihren Kunden wenigstens eine kleine Einschätzung geben zu können.

Fünf Jahre nach dem letzten «Harry Potter»-Band erschien am Donnerstag das erste Erwachsenen-Buch von Rowling. Der Roman «Ein plötzlicher Todesfall» kommt in Großbritannien, den USA und Deutschland gleichzeitig auf den Markt, in Frankreich einen Tag später. Der sozialkritische Roman spielt in einer englischen Kleinstadt, in der es nach dem Tod eines Kommunalpolitikers zu heftigem Streit kommt. In Deutschland geht das Buch mit 500 000 Exemplaren an den Start. Die sieben «Harry Potter»-Bände haben inzwischen eine Auflage von mehr als 450 Millionen Exemplaren weltweit erreicht.