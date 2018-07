Harare (AFP) Simbabwes Staatschef Robert Mugabe strebt vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im kommenden März an. Der Präsident, der seit den umstrittenen Wahlen vor vier Jahren die Macht mit dem früheren Oppositionsführer Morgan Tsvangirai teilt, richtete einen entsprechenden Antrag an das Oberste Gericht, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag erfuhr. Laut dem Dokument soll den Wahlen Anfang November eine Volksabstimmung über eine umstrittene neue Verfassung vorausgehen.

