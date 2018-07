Madrid (AFP) Als fünfte spanische Region will Castilla-La Mancha im Landesinnern einen Antrag auf Finanzhilfen bei der Zentralregierung stellen. Es gehe um 848 Millionen Euro, teilte die Verwaltungseinheit am Donnerstag mit. Die Regionalregierung habe die Beantragung der Hilfen am Morgen beschlossen, sagte Haushaltsminister Arturo Romani. Die Region war im Juni mit 6,8 Milliarden Euro verschuldet, was 20 Prozent der regionalen Wirtschaftsleistung entsprach.

