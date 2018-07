Madrid (AFP) Die spanische Regierung will eine unabhängige Behörde zur Überwachung der Staatsfinanzen einrichten. Das sieht ein Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vor, den die Regierung in Madrid am Donnerstag vorstellte. Es handle sich um ein "Budget in Zeiten der Krise", sagte Regierungssprecherin Soraya Sáenz de Santamaría.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.