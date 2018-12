Washington (SID) - Die Fans der amerikanischen Football-Liga NFL können aufatmen. Der monatelange Tarifstreit zwischen der NFL und der Schiedsrichter-Vereinigung NFLRA ist beigelegt, bereits am Donnerstagabend sollen die Profi-Schiris nach dem beendeten Lockout im Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns wieder im Einsatz sein.

Beide Parteien einigten sich Mittwochnacht in neuerlichen Gesprächen auf neue Rahmenbedingungen. Diese sehen unter anderem vor, dass die Jahresgehälter der Schiedsrichter von derzeit 149.000 auf 173.000 Dollar ab 2013 angehoben werden. Bis 2019 steigt das Salär bis auf 205.000 Dollar an. Zudem hat die NFL ab 2013 die Möglichkeit, eine gewisse Anzahl von Referees als Vollzeitkräfte einzustellen. Auch in punkte Rentenbezüge wurden Fortschritte gemacht. Die 121 Profischiedsrichter müssen dem Vertrag in einer Abstimmung am Freitag und Samstag noch zustimmen. Hierzu ist eine 51-prozentige Mehrheit nötig.

In einem gemeinsamen Statement der NFL und NFLRA heißt es: "Die NFL und die NFLRA sind erfreut mitteilen zu können, dass in der Nacht eine Einigung über einen neuen Acht-Jahres-Tarifvertrag erzielt worden ist." NFL-Commissioner Roger Goodell verkündete dann die seit langem sehnlich erwartete Botschaft: "Unsere Schiedsrichter werden am Donnerstagabend zurück auf dem Spielfeld sein." NFLRA-Chef Scott Green war ebenfalls erleichtert: "Unser Vorstand hat dem Tarifvertrag einstimmig zugestimmt. Wir sind froh, wieder zurück zu sein."

Damit endet eine für viele seit langem unhaltbare Situation, die sich nach zahlreichen Fehlentscheidungen der Ersatzschiedsrichter zuletzt immer lebhafter geworden war. Sogar US-Präsident Barack Obama hatte sich in die Debatte eingeschaltet. "Ich sage schon seit Monaten, dass wir unsere Schiedsrichter zurückholen müssen", sagte der Demokrat. Schon zuvor hatte Obama über seinen offiziellen Twitter-Kanal mitgeteilt, NFL-Fans "auf allen Seiten" hofften darauf, "dass der Lockout schnell beendet ist".

Für die meisten Beobachter waren die Amateur-Referees ihren Aufgaben nicht gewachsen. Ihren Höhepunkt erreichte die leidige Angelegenheit, als die Seattle Seahawks gegen Green Bay Packers durch einen Touchdown gesiegt hatten, der keiner war. "Was für eine Farce. Ich werde mir erst wieder ein NFL-Spiel anschauen, wenn die richtigen Schiedsrichter zurück sind", hatte beispielweise der NBA-Profi Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks nach dem skandalösen Ende des Monday-Night-Games in Seattle erklärt.