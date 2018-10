Johannesburg (AFP) Der weltgrößte Platinhersteller Anglo American Platinum (Amplats) hat am Donnerstag Disziplinarverfahren gegen streikende Minenarbeiter in Südafrika eingeleitet. "Wir hatten keine andere Wahl, als ein Disziplinarverfahren einzuleiten, das zu Entlassungen führen könnte", erklärte Amplats-Chef Chris Griffith. Das Unternehmen habe die Bergleute wiederholt aufgefordert, die Arbeit wieder aufzunehmen. Am Donnerstag seien aber nur weniger als 20 Prozent der Arbeiter in den Minen in Rustenburg im Norden des Landes erschienen.

