München (dpa) - Die Krawattennadel als Zeichen für einen Zeitenwandel - so beschreibt das Männermagazin «GQ» die mutmaßliche Rückkehr des Accessoires zurzeit.

«Mal klemmt sie vor jeder Anzugbrust wie in den 60er und 80er Jahren, mal ist sie verpönt», schreibt die Zeitschrift in ihrer Oktober-Ausgabe. Dabei sei sie erst einmal funktional, weil sie die Krawatte am Hemd halte, wenn es stürme. «Doch ihre Rückkehr passt nun eben auch perfekt in die Zeit: zum Sturm auf den Finanzmärkten.»