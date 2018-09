Crawley (dpa) - Europas größter Reiseveranstalter Tui Travel hat eine positive Bilanz des Sommers gezogen und ist auch für die Wintersaison zuversichtlich. Margen und Auslastung hätten sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, teilte die wichtigste Tochter des deutschen Reisekonzerns Tui mit.

Das Unternehmen sei damit auf Kurs zu seinen Zielen. Eine konkrete Prognose wurde aber nicht veröffentlicht. Der Start in die Wintersaison sei ermutigend. Zudem seien die Frühbucher-Zahlen für den Sommer 2013 besonders in Großbritannien deutlich gestiegen.

Tui Travel profitierte im Sommer von seiner Strategie, stärker auf differenzierte und exklusivere Reisen zu setzen. Das Angebot sei nahezu komplett ausgebucht. Das führte allein in Großbritannien dazu, dass der Konzern pro Buchung um 10 Prozent höhere Preise durchsetzen konnte. Das machte den Rückgang der Buchungen um 4 Prozent locker wett - der Umsatz legte auf der Insel um 5 Prozent zu.

In Deutschland stiegen die Buchungen den Angaben zufolge um ein Prozent. Da das Unternehmen pro Reise im Schnitt 4 Prozent mehr verlangte, legte der Umsatz um 5 Prozent zu. Dagegen gab es erneut einen Umsatzrückgang in Frankreich. Die Franzosen haben nach den politischen Umwälzungen in Tunesien und Ägypten noch nicht zu ihren Lieblingsreisezielen in Nordafrika zurückgefunden.