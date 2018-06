New York (AFP) In einer Videobotschaft hat Wikileaks-Gründer Julian Assange an die internationale Gemeinschaft appelliert, seine Plattform im Kampf gegen Strafverfolgung durch die USA zu unterstützen. Es sei "Zeit, dass die amerikanische Regierung aufhört, Wikileaks zu verfolgen", sagte der 41 Jahre alte Australier am Mittwoch in einer Übertragung aus seinem Exil in der Londoner Botschaft Ecuadors an Teilnehmer eines Treffens am Rande der UN-Vollversammlung in New York. An die Adresse von US-Präsident Barack Obama sagte Assange, dieser wolle den sogenannten Arabischen Frühling für seine Wiederwahl vereinnahmen.

