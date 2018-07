New York (AFP) Die USA haben die Aufhebung ihrer Handelssanktionen gegen Birma angekündigt. Bei einem Treffen mit dem birmanischen Staatschef Thein Sein am Rande der UN-Generaldebatte in New York sagte US-Außenministerin Hillary Clinton am Mittwoch, die Vereinigten Staaten würden die Importbeschränkungen für birmanische Waren aufheben. Damit würdige Washington die Reformbemühungen des südostasiatischen Landes. Die Ankündigung kam gut eine Woche nach dem Beginn eines USA-Besuchs der birmanischen Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi, die eine Aufhebung der Sanktionen forderte.

