Berlin (AFP) Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und sein französischer Kollege Pierre Moscovici treiben die Finanztransaktionsteuer voran: In einem am Freitag vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten Brief forderten sie die EU-Kommission auf, einen Vorschlag für die Einführung der Steuer in zunächst mindestens neun Mitgliedstaaten der EU zu machen. Dies sei im Wege der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit möglich. Das Instrument kann eingesetzt werden, wenn ein Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene scheitert, aber mindestens neun Mitgliedsländer auf eigene Faust voranschreiten wollen.

