Mainz (AFP) Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Malu Dreyer (SPD) soll Ministerpräsidentin des Landes werden. Sie solle in diesem Amt dem amtierenden Regierungschef Kurt Beck (SPD) folgen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus gut unterrichteten Kreisen in Mainz. Neuer SPD-Landeschef soll demnach Innenminister Roger Lewentz werden. Zuvor war bekannt geworden, dass Beck am Freitagabend den Parteigremien einen Fahrplan für seinen Rückzug vorstellen will.

