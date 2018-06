Ankara (AFP) Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan hat Deutschland und Frankreich vorgeworfen, die Türkei in ihrem Kampf gegen die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nicht zu unterstützen. "Der Westen will dieses Problem nicht lösen", sagte Erdogan am Donnerstag im Privatsender NTV. "Deutschland will es nicht, Frankreich will es nicht, und sie helfen uns nicht in dieser Sache", sagte der Ministerpräsident. Andererseits ließen beide "Terroristenführer frei in ihren Ländern verkehren". Auch die skandinavischen Länder böten PKK-Kadern Zuflucht.

