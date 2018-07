Wiesbaden (dpa) - Die deutschen Einzelhändler haben im August ein leichtes Umsatzplus verbucht. Gegenüber dem Vormonat stieg der Umsatz preisbereinigt (real) um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am mitteilte. Volkswirte hatten ein etwas geringeres Plus erwartet.

Nominal, also inklusive Preissteigerungen, lag der Zuwachs bei 1,0 Prozent. Im Vergleich zum August 2011 setzte der Einzelhandel nominal 1,7 Prozent mehr um. Real gaben die Umsätze dagegen um 0,8 Prozent nach. Beide Monate hatten jeweils 27 Verkaufstage. In den ersten acht Monaten konnte die Branche leicht zulegen. Real stieg der Umsatz um 0,2 Prozent, nominal gab es ein Plus von 2,3 Prozent.

