Madrid (dpa) - Die maroden spanischen Banken benötigen zu ihrer Sanierung zusätzliche Kapitalspritzen in Höhe von bis zu 59,3 Milliarden Euro. Dies ergab ein Stresstest, den die Madrider Regierung und die Zentralbank in Auftrag gegeben hatte. Die benötigten Mittel sollen, sofern die angeschlagenen Geldhäuser sie nicht selbst aufbringen können, mit staatlichen Hilfen finanziert werden. Die Euro-Länder hatten Spanien bereits Kredithilfen von bis zu 100 Milliarden Euro zugesagt, diese aber an eine Reihe von Bedingungen geknüpft.

