Baltimore (SID) - In der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL ist wieder Normalität eingekehrt. Beim 23:16-Sieg der Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns am Donnerstagabend standen erstmals nach dem Lockout wieder Profi-Schiedsrichter auf dem Feld. Am Mittwoch war der monatelange Tarifstreit zwischen der NFL und der Schiedsrichter-Vereinigung NFLRA nach zweitägigen Verhandlungen beigelegt worden.