Köln (SID) - Formel-1-Experte Marc Surer hat sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass Michael Schumacher seinen Platz bei Mercedes für Lewis Hamilton räumen muss. "Michael tut mir ein bisschen leid", sagte der Schweizer im Gespräch mit Sky Sport News HD: "Er erlebt jetzt bei Mercedes die gleiche Situation wie vor ein paar Jahren bei Ferrari. Damals musste er für Kimi Räikkönen Platz machen, jetzt für Hamilton. Die Tatsache, dass er selbst eine Entscheidung für Oktober angekündigt hatte, zeigt, dass er nicht ganz freiwillig geht."

Surer, der für Sky die Formel-1-Saison kommentiert, hält einen Wechsel des Rekordweltmeisters in ein anderes Team nicht für ausgeschlossen: "Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Rennstall großes Interesse an ihm hat. Das Problem wird der Preis sein." Er halte es auch aus Schumachers Sicht für möglich, dass "er jetzt in einer Art Trotzreaktion zu einem anderen Team geht". Vorstellbar sei andererseits aber auch, dass "er Sportdirektor bei Mercedes wird".

Schumacher habe gerade in diesem Jahr den Anschluss bei Mercedes gefunden. "Er ist besser mit dem Auto zurechtgekommen, er hat aufgeschlossen und war öfter mal besser als Nico Rosberg", sagte Surer. Allerdings stünden im Gegensatz dazu "die peinlichen Situationen" in Singapur oder in Ungarn, die "die Entscheidung jetzt vielleicht beschleunigt haben". in Singapur war Schumacher einem vor ihm fahrenden Konkurrenten ins Heck gerauscht, in Ungarn hatte er seinen Platz in der Startaufstellung zunächst nicht gefunden.