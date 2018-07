Paris (AFP) Frankreichs Wirtschaft tritt auf der Stelle: Im zweiten Quartal stagnierte das Wachstum im Vergleich um ersten Quartal, wie das Statistikamt Insee in Paris am Freitag vorläufige Zahlen bestätigte. Damit verzeichnete das Land das dritte Quartal in Folge ein Nullwachstum. Sollte diese Entwicklung bis Ende des Jahres andauern, würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufs Jahr gerechnet um 0,2 Prozent wachsen, erklärten die Statistiker. Die Regierung geht bislang von einem 0,3-prozentigen Wachstum für dieses Jahr aus.

