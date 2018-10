Los Angeles (Kalifornien/USA) (SID) - Der englische Fußball-Superstar David Beckham hat seine Knöchelverletzung auskuriert und ist bei den Los Angeles Galaxy ins Training zurückgekehrt. Der 37 Jahre alte frühere Kapitän der Three Lions hatte sich Anfang des Monats beim 2:0 gegen die Vancouver Whitecaps in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) am rechten Fuß verletzt.

"Es geht schon wieder besser, ich bin froh, wieder auf dem Rasen zu stehen", sagte Beckham, der auf einen Einsatz im Ligaspiel bei den Colorado Rapids am Sonntag hofft.