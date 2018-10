Berlin (dpa) - Ein neues Gesetz zur Stärkung der Patientenrechte gegenüber Ärzten und Kliniken in Deutschland rückt näher. Doch für Opposition und Krankenkassen geht der Entwurf der Koalition nicht weit genug. Der Bundestag berät heute in erster Lesung über den Gesetzentwurf. Bislang sind die Rechte der Patienten in unterschiedlichen Bereichen geregelt. Künftig sollen sie erstmals gebündelt in einem eigenen Paragrafenwerk festgeschrieben werden. Patienten müssen danach verständlich und umfassend über Behandlungen und Diagnosen informiert werden.

