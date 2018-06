Berlin (dpa) - Mehrere tausend Kinder und Jugendliche in vier Bundesländern leiden an Magen-Darm-Erkrankungen, die vermutlich vom Schulessen ausgelöst wurden. Die bisher bekannten Fälle verteilen sich auf Sachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg. Drei Kranke mussten ins Krankenhaus. Laut sächsischem Sozialministerium besteht der Verdacht auf Noroviren. Die betroffenen Schulen und Kindergärten wurden nach bisherigen Erkenntnissen vom gleichen Lieferanten versorgt, der seinen Sitz in Rüsselsheim hat und Regionalküchen in vielen Bundesländern betreibt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.