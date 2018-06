Frankfurt/Main (dpa) - Beim traditionsreichen Versandhandel Neckermann gehen heute die Lichter aus. Das insolvente Unternehmen wird abgewickelt - 62 Jahre nach seiner Gründung. Für die meisten der rund 2000 Beschäftigten am Stammsitz Frankfurt und in einer Niederlassung in Sachsen-Anhalt ist es der letzte Arbeitstag, am kommenden Montag beginnt dann der endgültige Ausverkauf. Gestern war ein letzter Übernahme-Interessent abgesprungen. Den meisten Beschäftigten droht zunächst die Arbeitslosigkeit.

