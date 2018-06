Ehingen/Madrid (dpa) - Die Auslandsfirmen der pleitegegangenen Drogeriemarktkette Schlecker in Spanien und Portugal haben einen neuen Eigentümer. Das spanische Einzelhandelsunternehmen Dia habe am Freitag den Kaufvertrag in Madrid unterzeichnet, teilte die Schlecker-Insolvenzverwaltung in Ehingen mit.

Der Käufer wird nach eigenen Angaben bis zu 70,5 Millionen Euro für die Schlecker-Firmen bezahlen. Es stehe noch die Zustimmung der europäischen Wettbewerbshüter aus; sie werde April 2013 erwartet.

Dia übernimmt mit dem Kauf in beiden Ländern insgesamt gut 1150 Filialen des einstigen Drogeriegiganten sowie die rund 4000 Mitarbeiter. Teil des Geschäfts sind zudem der komplette Warenbestand und mehrere Logistikzentren. «Der Verkauf von Schlecker Spanien an Dia ist eine sehr gute Sache für beide Seiten», teilte Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz mit. Das Spanien-Geschäft Schleckers sei die erfolgreichste Auslandsfirma des Konzerns. 2011 erzielte sie demnach einen Nettoumsatz von 320 Millionen Euro.

Dia ist eine in Ländern wie Spanien, Frankreich, Türkei und China aktive Einzelhandelskette mit zuletzt einem Bruttojahresumsatz von 11,1 Milliarden Euro. Wegen der Schlecker-Pleite haben in Deutschland 25 000 Menschen ihren Job verloren.

