Montréal (AFP) Nach gemeinsamen Ermittlungen haben die Strafverfolgungsbehörden in Kanada und den USA einen Ring von Lebensmittelschmugglern gesprengt. Im Mittelpunkt der kriminellen Bande, die unter anderem Mozzarella, Gewürzgurken und Hühnerflügel in großem Stil von den USA illegal nach Kanada gebracht habe, stünden zwei kanadische Polizisten aus dem Osten des Landes, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Die Hehlerware wurde demnach günstig in den USA beschafft und an Pizzerien sowie andere Restaurants in Kanada verkauft.

