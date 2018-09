Los Angeles (dpa) - Der mutmaßliche Drahtzieher des islamfeindlichen Schmähvideos muss ins Gefängnis. Das berichtet die «Los Angeles Times». Der 55-jährige Nakoula Basseley Nakoula habe möglicherweise seine Bewährungsauflagen verletzt, erklärte demnach eine Bundesrichterin in Los Angeles. Der Mann habe unter anderem gegenüber Bewährungshelfern falsche Angaben gemacht. Zudem stelle er eine «gewisse Gefahr für die Allgemeinheit» dar, hieß es in der Zeitung. Das Video hatte schwere Unruhen in der islamischen Welt ausgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.