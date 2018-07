London (dpa) - Harry Potter-Autorin Joanne K. Rowling will in den nächsten Tagen vermeiden, Kritiken zu ihrem neuen Buch für Erwachsene zu lesen. Sie habe den ganzen Tag damit verbracht, Zeitungen zu vermeiden, sagte die 47-Jährige bei einer Präsentation von «Ein plötzlicher Todesfall» in London, das am Morgen erschienen war. Rowling, die als öffentlichkeitsscheu gilt, hatte vor dem Erscheinen des Buches nur wenige Interviews gegeben. Zu der Veranstaltung am Abend waren vor allem Fans eingeladen.

