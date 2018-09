Luxemburg (dpa) - Zur Hochzeit des Luxemburger Thronfolgers Guillaume (30) mit der belgischen Gräfin Stéphanie de Lannoy (28) haben sich die ersten königlichen Gäste angekündigt.

Aus Norwegen kämen König Harald und Königin Sonja mit Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit zu der Trauung am 19. und 20. Oktober nach Luxemburg, sagte ein Sprecher des Königshauses der Nachrichtenagentur dpa in Oslo. Aus Schweden reisen Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel an, wie der Hof in Stockholm mitteilte. Der luxemburgische Erbgroßherzog Guillaume und Stéphanie hatten sich Ende April verlobt.

Königlich vertreten sein werden auch Belgien und Dänemark. Die beiden Königshäuser wollten sich am Freitag jedoch zunächst nicht dazu äußern, wer zur Hochzeit anreisen werde. «Das ist eine Privatangelegenheit, und dazu dürfen wir überhaupt nichts sagen», sagte ein Sprecher des Königshauses in Brüssel. Der großherzogliche Hof in Luxemburg schweigt noch zu den erwarteten Gästen. Die Liste solle erst kurz vor dem Termin veröffentlicht werden, hieß es. Insider gehen davon aus, dass zu dem Top-Ereignis des Hochadels Vertreter aller Königshäuser Europas kommen werden.

