Alcañiz (dpa) - WM-Spitzenreiter Sandro Cortese hat beim freien Training zum Motorrad-Grand-Prix von Aragon im spanischen Alcañiz seinen ärgsten Titelrivalen erneut hinter sich gelassen.

Der Berkheimer beendete am Freitag die beiden Trainingssitzungen in der Moto3-Kategorie als Vierter. Lokalmatador Maverick Viñales, der bei noch fünf ausstehenden Rennen einen Rückstand von 46 Punkten auf Cortese hat, musste sich bei strömendem Regen mit Rang zehn begnügen.

«Das war ganz gut. Ich habe eine Grundgefühl für den Regen entwickelt. Die letzte Runde hatte ich einen Rutscher, deshalb bin ich dann in die Box gefahren», berichtete Cortese, der in beiden Sitzungen am Vormittag und Nachmittag jeweils die viertbeste Zeit fuhr. Auch für das Qualifying am Samstag ist auf der anspruchsvollen Strecke Regen angesagt. «Das macht mir keine Angst. Ich bin optimistisch.» Besser noch als Cortese kam Jonas Folger mit den Bedingungen zurecht. Der bei Regen starke KTM-Pilot wurde in der Gesamtabrechnung Dritter.

MotoGP-Pilot Stefan Bradl hatte bei der Suche nach dem richtigen Setup fürs Rennen am Sonntag seine Honda auch gut im Griff. Er wurde Sechster, nachdem er wie einige andere Fahrer die gesamte erste Session in der Box geblieben war. «Ich bin ganz gut zurecht gekommen. Wir haben einige Veränderungen gemacht, die sich schon ausgewirkt haben», sagte Bradl dem TV-Sender Sport1. Auch die Prognosen - Regen am Samstag und trockenes Wetter am Rennsonntag - bringen den Moto2-Weltmeister der vergangenen Saison nicht aus der Ruhe: «Komme was wolle - ich bin bereit für alles.»