Los Angeles (dpa) - Neun Monate nach dem Tod von Whitney Houston wollen Stars wie Céline Dion, Jennifer Hudson und Usher der Pop-Diva Tribut zollen.

Nach Mitteilung des Grammy-Musikverbandes Recording Academy werden zahlreiche Musikgrößen am 11. Oktober in Los Angeles ein Konzert aufzeichnen, das dann am 16. November im US-Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Mit der Show «We Will Always Love You: A Grammy Salute To Whitney Houston» werde das Leben und die Karriere der Sängerin gefeiert, hieß es. Weitere Promi-Gäste sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden.

Den Zuschauern versprechen die Veranstalter nie zuvor gezeigtes Videomaterial von Auftritten und Interviews mit Houston sowie Tribute von vielen Stars, die über ihre Erfahrungen mit der Sängerin sprechen wollten. Houston war am 11. Februar mit 48 Jahren gestorben. Sie war in einer Hotel-Badewanne ertrunken, nachdem sie Kokain konsumiert hatte.

An der Gospel-Trauerfeier für Houston eine Woche nach ihrem Tod hatten Promi-Gäste wie Kevin Costner, Mariah Carey und Stevie Wonder teilgenommen.

The Recording Academy