Stresstest für Spaniens Banken - Milliarden-Hilfen benötigt

Madrid (dpa) - Allein die vier verstaatlichten Banken Spaniens benötigen nach Experteneinschätzung rund 40 Milliarden Euro an Finanzhilfe. Den gesamten Kapitalbedarf maroder Geldinstitute wollte Madrid am Freitag als Resultat des Banken-Stresstests veröffentlichen. Die Finanzwelt wartete mit Spannung auf die Zahlen. Die Ergebnisse der Prüfung durch das US-Beratungsunternehmen Oliver Wyman sollten am Nachmittag vom spanischen Wirtschaftsministerium und von der Zentralbank in Madrid veröffentlicht werden. Der Stresstest soll den Auftakt zur umfassenden Bankenreform in Spanien bilden und wieder Vertrauen in das Finanzsystem des Euro-Krisenlandes schaffen.

Letzter Tag bei Neckermann - Beschäftigte fürchten Arbeitslosigkeit

Frankfurt/Main (dpa) - Zahlreiche Beschäftigte des insolventen Versandhandels Neckermann haben am Freitag ihren letzten Arbeitstag angetreten. Bis auf eine kleine Rumpfmannschaft zur Abwicklung verlieren die rund 2000 Beschäftigten zum Monatsende ihre Jobs und müssen sich ab Montag arbeitslos melden. Das Unternehmen mit seinem Stammsitz in Frankfurt und einer Tochter in Sachsen-Anhalt wird abgewickelt, nachdem in einem monatelangen Verfahren kein Investor gefunden worden war.

Aldi will mit Markenartikeln Boden gut machen

Düsseldorf (dpa) - Der Billiganbieter Aldi will mit großen Marken seine Geschäfte in Deutschland ankurbeln: Der Discounter führe ab kommender Woche Coca-Cola-Marken wie Coke, Fanta und Sprite in sein Sortiment ein, berichtete die «Lebensmittel Zeitung» am Freitag. Nicht nur der Getränkeriese erhoffe sich vom Neukunden Aldi erhebliche Mehrumsätze. Auch andere Hersteller von Markenartikeln würden sich bei Aldi die Klinke in die Hand geben. Bei Beiersdorf gelte die Listung von Nivea bei Aldi als Chefsache. Im Handel werde allerdings befürchtet, dass es zu Preisschlachten kommen könnte.

Apple-Chef entschuldigt sich für Fehler in Karten-Dienst =

Cupertino (dpa) - Apple-Chef Tim Cook hat sich bei den Nutzern persönlich für die vielen Probleme mit den neuen Kartendienst auf iPhone und iPad entschuldigt. «Der Frust unserer Kunden tut uns extrem leid und wir tun was wir können, um den Kartendienst besser zu machen», erklärte Cook in einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief. Er ermutigte die Nutzer sogar, auf Kartendienste der Konkurrenz zuzugreifen, während Apple an den Verbesserungen arbeite.

Nach Manipulationen: Libor-Zinssystem wird auf neue Beine gestellt

London (dpa) - Nach Manipulationen bei der Ermittlung des im internationalen Finanzverkehr wichtigen Libor-Zinssatzes soll das System auf komplett neue Beine gestellt werden. Das kündigte Martin Wheatley von der staatlichen britischen Bankenaufsicht FSA in London an. Die Überwachung der Zinsermittlung werde der British Banking Association (BBA) und damit der Selbstkontrolle der Banken entzogen. Künftig soll ein unabhängiges Gremium darüber wachen. Ferner sollen Verstöße als Straftat behandelt und die Zahl der teilnehmenden Banken erhöht werden, um Manipulationen zu erschweren. Wheatley hatte im Auftrag der britischen Regierung eine Untersuchung des Systems geleitet und am Freitag seinen Bericht vorgelegt.

Deutsche Aktien mit Verlusten vor spanischem Bankenstresstest

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Aktien haben sich am Freitag vor der Bekanntgabe des Stresstests für spanische Banken mehrheitlich mit Verlusten präsentiert. Der Dax sackte um die Mittagszeit deutlich ab und notierte zuletzt 0,55 Prozent tiefer bei 7250 Punkten. Der MDax fiel um 0,07 Prozent auf 11 005 Punkte und der TecDax sank um 0,34 Prozent auf 807 Punkte. Am Rentenmarkt stieg die Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,16 (Vortag 1,15) Prozent. Auch der Euro stieg: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2930 (Donnerstag: 1,2874) Dollar fest.