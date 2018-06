Berlin (dpa) - Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück soll die SPD als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl führen. Das teilte der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel offiziell in Berlin mit. Kanzlerin Angela Merkel müsse abgelöst werden, sagte Gabriel. Ziel sei Rot-Grün. Die Bändigung der Finanzmärkte und ein neues soziales Gleichgewicht für Deutschland würden die zentralen Wahlkampfthemen für die Bundestagswahl 2013. Am 9. Dezember soll die offizielle Kür Steinbrücks in Hannover erfolgen. In Niedersachsen wird am 20. Januar ein neuer Landtag gewählt.

