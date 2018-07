München (dpa) - Der bayerische SPD-Spitzenkandidat Christian Ude erwartet von der Klärung der Kanzlerkandidatur in der Berliner Parteispitze Rückenwind für seinen Wahlkampf.

Wenn die Personalentscheidung endlich gefallen sei, könne die SPD mit inhaltlichen Konzepten gegen die schwarz-gelbe Koalition in Berlin punkten, sagte Ude in München. «Ich habe in den letzten Monaten immer angedeutet, dass es Rückendeckung wäre, wenn Kandidaten zusammenarbeiten könnten, statt immer ausweichende Antworten auf Personalfragen zu geben.» Steinbrück sei ein hochkompetenter Mann. «Ein Kanzlerkandidat von diesem Format gibt immer Rückenwind», sagte Landtags-Vizepräsident Franz Maget (SPD). «Ich wäre persönlich damit sehr einverstanden.»