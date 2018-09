Mainz (dpa) - Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Malu Dreyer soll Kurt Beck (SPD) beerben - im Partei- oder auch im Regierungsamt. Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtete, könnte Dreyer künftig eine zentrale Rolle in der Mainzer Politik einnehmen.

Das wurde der Nachrichtenagentur dpa am Freitag von mehreren Quellen bestätigt. Zunächst war unklar, ob es um das Amt des Ministerpräsidenten oder des SPD-Landeschefs geht. Die SPD wählt im November den Landesvorstand neu. Die SPD-Landesspitze trifft sich am Abend. Dann will Beck nach Informationen des Südwestrundfunks den Termin für seinen Rücktritt bekanntgeben.