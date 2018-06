Mainz (dpa) - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) zieht sich zurück - seine Nachfolge an der Spitze der Landespartei oder auch als Regierungschefin soll Sozialministerin Malu Dreyer antreten.

Nach Informationen des Südwestrundfunks (SWR) und der Nachrichtenagentur dpa will Beck am Abend nach einer Sitzung der SPD-Landesspitze in Mainz den Termin für einen Rücktritt verkünden.

Dreyer könnte künftig eine zentrale Rolle in der Mainzer Politik einnehmen, berichtete die «Süddeutsche Zeitung». Das wurde der Nachrichtenagentur dpa von mehreren Quellen bestätigt. Zunächst war unklar, ob es um das Amt des Ministerpräsidenten, des SPD-Landeschefs oder um beide Posten geht.

Die SPD wählt im November ihren Landeschef neu, 2016 steht die Landtagswahl an. Als mögliches Szenario gilt in der Partei, dass Dreyer als Landeschefin antritt und später Regierungschefin werden will - als Gegenspielerin zur CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner. Dreyer wollte sich am Freitag zunächst nicht äußern.

Beck ist Deutschlands dienstältester Regierungschef mit rund 18 Jahren im Amt. Noch im Juli hatte er gesagt, er wolle im November erneut als SPD-Landesvorsitzender kandidieren. Wegen der drohenden Pleite am Nürburgring war Beck zuletzt unter Druck geraten. Nach der Insolvenz muss das Land jetzt Steuergeld lockermachen.