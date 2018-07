Madrid (AFP) Nach der Erhöhung der spanischen Mehrwertsteuer hat die Inflation in Spanien deutlich zugenommen. Im September lag sie bei rund 3,5 Prozent, wie die staatliche Statistikbehörde am Freitag mitteilte. Sie begründete das noch vorläufige Ergebnis mit einem generellen Preisanstieg in allen Produktkategorien. Seit Anfang September gilt in Spanien eine erhöhte Mehrwertsteuer.

