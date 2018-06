Zürich (SID) - Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird in elf russischen Städten ausgetragen. "Die FIFA hat sich entschieden, zwölf Stadien in elf Städten zu nutzen", sagte Russlands Sportminister und OK-Chef Witali Mutko nach einem Sitzung des Weltverbandes am Freitag in Zürich. Die elf ausgewählten Städte werden am Samstag offiziell bekannt gegeben.