Aleppo (AFP) Nach der Ankündigung eines Großangriffs der syrischen Rebellen auf die nordwestliche Metropole Aleppo haben in der Stadt am Freitag laut Aktivisten und Einwohnern bislang beispiellose Kämpfe getobt. Nach dem Beginn der Offensive am Donnerstag hätten zunächst nur "in einer oder zwei Straßen eines Stadtviertels" Gefechte stattgefunden, sagte Rami Abdel Rahman, Leiter der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Am Freitagmorgen habe es hingegen Kämpfe "an mehreren Fronten" gegeben, die in dem bisherigen Konflikt "beispiellos" seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.