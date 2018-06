Los Angeles (AFP) Der mutmaßliche Produzent des islamfeindlichen Films "Die Unschuld der Muslime" muss wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen ins Gefängnis. Ein Richter in Los Angeles ordnete am Donnerstag Haft für den 55-jährige Nakoula Basseley Nakoula an. Eine Freilassung gegen Kaution wurde ausgeschlossen. Nakoula war wegen Bankbetrugs verurteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.