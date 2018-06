New York (AFP) Die USA reduzieren ihr Botschaftspersonal in Libyen weiter. Zusätzliche Mitarbeiter würden aus Sicherheitsgründen abgezogen, hieß es am Donnerstag aus Kreisen des US-Außenministeriums. Das Personal solle wieder aufgestockt werden, "sobald es die Bedingungen erlauben". Ein Großteil der Mitarbeiter in der libyschen Hauptstadt Tripolis war bereits zuvor abgezogen worden, das US-Konsulat in der östlichen Stadt Bengasi ist praktisch verwaist.

