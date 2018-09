Offenbach (dpa) - Heute bilden sich bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer, nach Südwesten hin gibt es längere sonnige Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Tageshöchsttemperatur liegt meist zwischen 14 und 19 Grad, bei längerem Sonnenschein am Oberrhein auch um 20 Grad.

Der Wind weht schwach, nach Norden hin auch mäßig aus südlichen bis südwestlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es gebietsweise klar, streckenweise bildet sich in der Südhälfte Deutschlands Nebel und im Nordwesten fällt etwas Regen. Die Luft kühlt sich auf 9 bis 4 Grad, an der Küste um 11 Grad ab.