Berlin (dpa) - Mit einem bundesweiten Aktionstag wollen Gewerkschaften und Sozialverbände heute für eine Umverteilung von Vermögen demonstrieren. Das Motto lautet: «Umfairteilen - Reichtum besteuern». Große Kundgebungen sind in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main und Bochum geplant. Außerdem sind in zahlreichen weiteren Städten Aktionen vorgesehen. Zu den wichtigsten Forderungen gehören eine dauerhafte Vermögenssteuer und eine einmalige Vermögensabgabe sowie die wirksame Bekämpfung von Steuerflucht.

