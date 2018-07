München (AFP) Siemens will Anfang November Einzelheiten seines geplanten Sparprogramms bekanntgeben. Vorstandschef Peter Löscher sagte der "Wirtschaftswoche", der Konzern erarbeite zur Zeit "ein Effizienzprogramm, mit dem wir unsere Strategie und unsere finanziellen Zielsetzungen unterlegen werden und unser 2011 erreichtes Anspruchsniveau dauerhaft sichern wollen". Dieses solle "Anfang November" vorgestellt werden. Stellen will Löscher in schwächelnden Sparten abbauen, dazu gehören die Windsparte in den USA und der Bau von Transformatoren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.