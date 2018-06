Münster (AFP) Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als SPD-Kanzlerkandidat hat Peer Steinbrück an die Parteibasis appelliert, ihm Handlungsspielraum im bevorstehenden Bundestagswahlkampf einzuräumen. Das Wahlprogramm der SPD müsse "zu dem Kandidaten passen und umgekehrt der Kandidat zu dem Programm", sagte Steinbrück am Samstag auf einem Parteitag der nordrhein-westfälischen SPD in Münster. "Ihr müsst dem Kandidaten auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Beinfreiheit einräumen", fügte der Ex-Bundesfinanzminister hinzu.

