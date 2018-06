Neustadt/Weinstraße (dpa) - Die neue Deutsche Weinkönigin kommt aus dem Anbaugebiet Ahr in Rheinland-Pfalz und heißt Julia Bertram. Die 22-Jährige setzte sich in Neustadt an der Weinstraße unter sechs Finalistinnen durch. Sie wurde zur 64. Deutschen Weinkönigin gekrönt und folgt Annika Strebel aus Rheinhessen. «Ich habe wackelige Knie. Ich bin überwältigt», sagte Bertram nach dem Sieg. Ihr stehen zwei Prinzessinnen zur Seite, Anna Hochdörffer aus der Pfalz und Natalie Henninger aus Baden.

