Los Angeles (dpa) - Die schwedisch-kanadische Schauspielerin Malin Akerman (34) erwartet Nachwuchs. Ihr Sprecher bestätigte dem Promi-Portal «People.com», dass Akerman und ihr Ehemann Roberto Zincone erstmals Eltern werden.

Die gebürtige Schwedin, die in Kanada aufwuchs, und der italienische Musiker hatten sich 2007 das Ja-Wort gegeben. In dem Film-Musical «Rock of Ages» spielte Akerman eine Reporterin, die über den Rockstar Stacee Jaxx, gespielt von Tom Cruise, eine Story schreibt. Mit Nicolas Cage drehte sie den Action-Streifen «Stolen». Das frühere Model war zuletzt in «Wanderlust» und «Watchmen - Die Wächter» und zuvor in den Romanzen «Selbst ist die Braut» und «27 Dresses» auf der Leinwand zu sehen.

People.com