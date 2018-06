München (dpa) - Mit einer Tor-Gala hat sich der TSV 1860 München auf den dritten Platz der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Im Ostderby hat der 1. FC Union mit einem 3:1-Sieg dem FC Energie Cottbus die erste Saisonniederlage zugefügt.

Die «Löwen» feierten am Samstag beim 4:0 (3:0) gegen Aufsteiger SV Sandhausen ihren höchsten Saisonsieg. Vor mehr als 20 000 Zuschauern erzielten Daniel Halfar (10. Minute), Moritz Stoppelkamp (20.), Daniel Bierofka (24.) und Benjamin Lauth (46.) die Tore für die haushoch überlegenen Gastgeber. Wenige Tage vor dem offiziellen Wiesn-Besuch trafen die Münchner gegen den völlig überforderten Klassen-Neuling schon früh zum ersten Mal. In der Schlussphase mühte sich Sandhausen um Schadensbegrenzung, die Sechziger schalteten einen Gang zurück.

Die «Eisernen» setzten sich in einem heftig umkämpften Match mit 3:1 (1:1) gegen Energie Cottbus durch. Die Tore für die Unioner erzielten Simon Terodde (34. Minute), Christopher Quiring (55.) und Björn Jopek (90.+2). Für die Gäste traf vor 16 750 Zuschauern in der ausverkauften «Alten Försterei» Daniel Adlung (50.). Boubacar Sanogo scheiterte mit einem Foulelfmeter an Union-Torwart Daniel Haas (71.). Der Berliner Fabian Schönheim (70./Notbremse) und der Cottbuser Adlung (76./Schiedsrichterbeleidigung) sahen die Rote Karte.